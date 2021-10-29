شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة البت فى طلبات التصالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بأنه لمن دواعى الشرف أن يعمل كل مسئول بموقع مسئوليته خلال تلك الفترة الزمنية الدقيقة من تاريخ مصر والتى تشهد بناء الجمهورية الجديدة وانطلاق قاطرة التنمية بربوع الدولة مشيراً انه يجب على الجميع بذل أقصى جهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإزالة كافة المعوقات التى تواجههم .

تصريحات المحافظ جاء خلال اللقاء الذى عقده مع رؤساء المراكز والمدن والتى شدد خلاله المحافظ بسرعة البت فى طلبات التصالح بنطاق القرى على أن تكون الأولوية للطلبات الخاضعة لقرار رئاسة مجلس الوزراء بشأن العقارات المقامة ضمن الحيز العمرانى بنطاق القرى بمساحة أقل من 200م2 وإرتفاع أقل من 4 طوابق وتسليم ما يفيد بإستيفاء مقدم الطلب بمتطلبات التصالح بمجرد إنهاء الإجراءات وذلك فى مدة أقصاها 15 يوماً.

أكد محافظ الجيزة على ضرورة مواصله مجهودات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى المصارف و الرى وأملاك الدولة وتنفيذ كافة قرارات الإزالة الصادرة بشأنها وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وخلال اللقاء بحث المحافظ سبل تعزيز الموارد وجهود النظافة بالقرى مشيراً إلى أهمية رفع مستوى الخدمات بمختلف القرى وعلى رأسها خدمات النظافة ورفع السيارات القديمة والمتهالكة من الشوارع والمخلفات المحيطة بأعمدة وأكشاك وغرف الكهرباء وتغطية المكشوفة منها، وتنفيذ أعمال الصيانة والإصلاحات لسيارات ومعدات منظومة النظافة للعمل بأقصى كفاءة وتوفير العمالة اللازمة لتنفيذ المهام اليومية بمختلف القرى وبنطاف المدينة، مكلفاً بتعيين نائباً لشئون النظافة بكل مركز ومدينة.

وتابع راشد تقارير العمل المقدمة من اللجان المختصة من بحث مخرات السيول وأعمدة وأكشاك الكهرباء المكشوفة وبالوعات صرف الأمطار، وتنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للمعدات القديمة لرفع كفاءتها والإستعانة بإمكانات المجتمع المدنى من معدات وسيارات بعد حصرها، منوهاً على قيادته لعدد من حملات المرور المفاجئ للتأكد من سير العمل بمختلف الإنحاء على ان يتم إعداد تقرير شامل بمختلف تلك الاستعدادات لبحث الموقف النهائى بكل مركز ومدينة للاستعدادات الخاصة بفصل الشتاء.

حضر الإجتماع إبراهيم الشهابى نائب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن ومديرى الإدارات الهندسية بالمراكز .