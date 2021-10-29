شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تحرير 12 محضرا لمزارعين قاموا بحرق قش الأرز وتجميع 31.5 ألف طن قش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة على أهمية الدور التوعوى الذى تقوم به وزارة البيئة لرفع الوعى لدى المزارعين بأهمية الإستفادة من قش الأرز كأسمدة وأعلاف غير تقليدية وتعريفهم أضرار حرقه، مشيرةً إلى قيام الأفرع الإقليمية لجهاز شئون البيئة المعنية بالمنظومة عدد 14184 نشاط توعوى .

وأوضحت وزيرة البيئة أن الوزارة تبذل قصارى جهدها من أجل إحكام السيطرة على كافة مصادر التلوث ، بالتعاون مع وزارتى الزراعة والتنمية المحلية والجهات المعنية ، حيث قامت وزارة البيئة من خلال المحاور التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية ، الغربية ،كفر الشيخ، البحيرة ،الدقهلية ، القليوبية ) بتحرير عدد 12 محضر لمزارعين قاموا بحرق قش الأرز، وقد وصل إجمالي ما تم تجميعه من قش الأرز داخل محافظات المنظومة حتى الآن بالتعاون مع وزارة الزراعة إلى حوالى 31.5 ألف طن من عدد 317 موقع لتجميع قش الأرز.

وأشارت فؤاد إلى أن الوزارة تستخدام أحدث التقنيات من أقمار صناعية ونظم إنذار مبكر لتتبع أماكن الحرق فى المحافظات، ولمتابعة اتجاه الرياح طبقا للبيانات الصادرة عن الهيئة القومية للأرصاد الجوية، بالإضافة إلى المتابعة الميدانية لمحاور الرصد التابعة لوزارة البيئة.

وأضافت وزيرة البيئة أن الفرق التفتيشية التابعة لوزارة البيئة والمنتشرة فى كافة أنحاء محافظات المنظومة ( الشرقية ، الغربية ،كفر الشيخ، البحيرة ،الدقهلية ، القليوبية ) قامت بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية بالتفتيش على 6514 منشأة صناعية حتى الآن تنوعت بين منشآت كبرى ومتوسطة وصغرى، وقد تبين مطابقة عدد 380 وتوقف عدد 4961 عن العمل وفقاً لقرارات السادة المحافظين بوقف بعض الأنشطة الملوثة للبيئة ومخالفة عدد 1173 منشأة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما أشارت فؤاد إلى تنفيذ الوزارة عدد من الحملات المرورية لفحص عوادم السيارات على الطرق داخل وخارج المدن ، في مواقع متفرقة من محافظات الجمهورية وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بهدف إحكام الرقابة على الانبعاثات الناتجة عن عوادم السيارات وضبط المخالف منها للتقليل من الانبعاثات الملوثة للهواء، حيث أسفرت تلك الحملات عن فحص نحو 19373 سيارة حتى الآن ،حيث تبين مطابقة عدد 15662 سيارة و مخالفة 3711 للحدود المسموح بها في قانون البيئة وتعديلاته، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما استقبلت الإدارة العامة لخدمة المواطنين عدد 376 بلاغاً تنوع بين بلاغات عن قش أزر وصلت لحوالى 52 بلاغ وعدد 324 بلاغ عن حرق مخلفات بلدية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.