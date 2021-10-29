شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران يتفقد مطار أسوان الدولى استعدادا لاستقبال الموسم الشتوى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى الطيار محمد منار، صباح اليوم الجمعة، جولة تفقدية لمطار أسوان الدولى، وذلك استمراراً للجولات التفقدية والزيارات الميدانية التى يقوم بها للمطارات المصرية الدولية والإقليمية، للإطمئنان على سير العمل والوقوف على جاهزية المطارات ومتابعة تطبيق الاجراءات الإحترازية والصحية التى تتخذها المطارات ضمن خطة الحكومة المصرية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

رافق الوزير خلال الجولة المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية وكان فى استقبالهما الطيار باسم مصطفي مدير مطار أسوان الدولي، حيث إطمأن على انتظام حركة التشغيل استعداداً لما سيشهده المطار من كثافة تشغيلية خلال الفترة القادمة تزامنًا مع بدء الموسم الشتوى لهذا العام، خاصة لما تحظى به مدينة أسوان من أهمية تاريخية وتعد أهم المزارات الأثرية والسياحية للسائحين من مختلف أنحاء العالم.

وخلال الجولة تفقد وزير الطيران صالات السفر والوصول الدولى والداخلى ومنطقة خدمات الركاب ومدرج الطائرات الرئيسى والترمك، وكذا منطقة سيور الحقائب والبوابة الرئيسية الحضارية للمطار وساحات الإنتظار وأعمال التشجير الجديدة وتزيين محيط المطار الخارجى، بالإضافة إلى متابعة الإجراءات الامنية المطبقة بالمطار.

كما هنأ وزير الطيار جميع العاملين على تجديد الترخيص التشغيلي للمطار لمدة عام من قبل سلطة الطيران المدني بجانب مطاري الاقصر وبرج العرب الدوليين وذلك بعد استيفاء جميع المتطلبات والمعايير العالمية لمنظمة الطيران المدني الدولي ICAO والتشريعات المحلية في مجال تأمين سلامة المطارات، مشيداً بالجهد المبذول والعمل المشرف من قبل العاملين بالمطارات المصرية.