شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: تطبيق برنامج «IWSS» لتقليل فاقد المياه وتحسين جوده الخدمات والان مع تفاصيل الخبر
جاء ذلك بحضور المهندس عاطف عزت، مدير برنامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الدولية للتنمية، وعدد من الخبراء الاستراتيجيين.
أوضح "رسلان"، فى بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن مشروع IWSS بالتعاون مع الوكالة الأمريكية يتم تطبيقه حاليا فى 5 شركات تابعة بمحافظات (أسيوط، سوهاج، المنيا، قنا والأقصر)، ويهدف إلى إدارة أصول مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وتحسين كفاءة وجودة الخدمات، تغطية التكاليف، وتقليل الفاقد والمياه غير المحاسب عليها، وتقديم الدعم الفنى وإنشاء مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى.
وأكد أن تقييم نتائج البرنامج بعد تطبيقه فى الشركات الخمسة، ستكون دافعًا لتعميمه بباقى الشركات التابعة، لتعميق مفاهيم الإدارة على أسس اقتصادية وتنموية من خلال إدارة الأصول وتقليل الفاقد، مشيرا إلى أهمية قياس كمية المياه المنتجة من محطات مياه الشرب، مع التوسع فى تركيب العدادات مسبقة الدفع للمحاسبة وفقا القراءات الفعلية.
وأضاف أن الشركة القابضة تتوسع فى تطبيق برامج تقليل الفاقد، من خلال تقسيم شبكات مياه الشرب إلى مناطق معزولة"DMA" محددة المداخل والمخارج، وتركيب أجهزة قياس التصرف والضغط وتحديد النسبة الفعلية من الفاقد الفيزيائي والتجاري بالشبكات، كما تتجه الشركة حالياً إلى التوسع فى تركيب أجهزة القياس للشبكات بعد تقسيمها إلى مناطق أوسع نطاقا DMZ لقياس كميات المياه المغذية للشبكات شهرياً للحد من الفاقد بمعدلات أسرع.
ومن جانبه استعرض جون هندرسون مدير المشروع بالوكالة الأمريكية للتنمية، أوجه التعاون مع الشركة القابضة من خلال برنامج إدارة الأصول والذى استمر على مدار 10 سنوات، والتنسيق مع الشركة لتطويره، موضحا أن خدمة أعمال إدارة الأصول فى مشروع IWSSTA'S تنقسم إلى مسارين رئيسيين هما نظام صيانة وإدارة الأصول المتكاملة، وتحسين ممارسات إدارة الأصول.
وتابع أن الهدف من البرنامج هو توحيد قاعدة البيانات، لتوفير البيانات الصحيحة التى تساعد متخذ القرار، والتأكد من تنفيذ أعمال الصيانة على الوجه الأكمل، وتدريب فرق العمل.
واضاف أن خطة تقليل الفاقد تستهدف تحديث بيانات عملاء 3.3 مليون وصلة منزلية فى الشركات الخمسة المستهدفة، ومراجعة موقف العدادات والتركيز على القراءات الفعلية، وإعداد خطة عمل استراتيجية تشمل الجوانب المالية، وتأهيل المعامل للحصول على شهادة الإعتماد الدولية الايزو.
وذكر أن أحد مكونات المشروع هو اعداد التصميمات، والانشاءات لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، والتى منها "محطة مياه الشرب بالهنادى بمحافظة الأقصر، لخدمة 131 ألف نسمة، ومحطة تحلية مياه ابار بالروضة بمحافظة سيناء بطاقة 500 متر مكعب يوم، محطة تجميع ومعالجة الصرف الصحي بدرنكة بمحافظة أسيوط لخدمة 47 ألف نسمة، ومحطة الصرف الصحى بالشوكة بسوهاج".
وفي سياق آخر أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية تصميم برامج لتقييم وإعداد القادة والكوادرالمؤهلة لإدارة ملفات مجالات العمل المتنوعة بالشركات التابعة، على النحو الذى يحقق أهداف الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتماشيًا مع سياسة الدولة فى الاستثمار فى العنصر البشرى والنهوض بمستوى الكفاءات القيادية بقطاعات الدولة المختلفة لتحقيق أعلى معدلات الأداء.
وفى هذا السياق، نظمت إدارة مركز إعداد القادة بقطاع الموارد البشرية برئاسة غادة عبد الوهاب، وبحضور نهى الدسوقى مدير إدارة مركز إعداد القادة وعدد من المقيمين بالشركة القابضة، فعاليات إطلاق مراكز التقييم Assessment centers لاختيار أصحاب الكفاءات الفريدة للوظائف القيادية ورصد مستوى الأداء المتوقع، بالاستعانة بإطار العمل العالمي للكفاءات والمعمول به بالشركة القابضة لمياه الشرب unified competency frame work ucf.
وذكر البيان الصحفى الصادر عن الشركة، أنه تم الانتهاء من عملية تقييم الكفاءات من خلال عقد مقابلات شخصية، competency based interview، بأول مركز تقييم بمركز التدريب التابع لشركة صرف صحى الإسكندرية، في الفتره من 24 إلى 28 أكتوبر.
وكرم اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية، فريق عمل مركز إعداد القادة التابع لقطاع الموارد البشرية والمسئول عن وضع خطة التعاقب الوظيفى، لاختيار أصحاب الكفاءات للوظائف القيادية، من خلال تحديد واختيار وتطوير الأفراد ذوي الإمكانيات العالية والمواهب للتأكد من أن المناصب القيادية يتم شغلها عن طريق أفراد مهرة في الوقت الحالي والمستقبلي.