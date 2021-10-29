شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن عن توفير 237 فرصة عمل بالقاهرة بمرتبات من 2500 لـ7000 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بالقاهرة، عن توفير 237 فرصة عمل على 15 مهنة بـ 4 شركات ومصانع القطاع الخاص بمدينة بدر، بمرتبات تتراوح بين 2500 إلي 7000 جنيه، بجانب بعض المزايا الأخري، لشغلها خلالها الأسبوع الجاري ، وذلك فى إطار الإسهام في خفض معدلات البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير فرص عمل لائقة للشباب.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية، فى بيان، أن مكتب عمل بدر متعدد الأنشطة وفر هذه الفرص فى الشركات للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة ، وتوفير عقود عمل للمتقدمين، مع زى رسمى، ووسيلة انتقال للعاملين إلى مقار عملهم ذهاباً وإياباً ، فضلاً عن رعاية طبية واجتماعية شاملة .

أشار حسن السيد مدير مكتب بدر ، إلى أن فرص العمل التى تم توفيرها تشمل : 75 عامل إنتاج ، و 27 فنى إنتاج ، و 9 مهندسين ميكانيكا وكهرباء ومشتريات خارجية ، و 2 مدرس ميكانيكا وميكاترونيك ، و 31 عامل نظافة ، و 50 مراقب جودة ، و 24 عامل تجميع ، و 4 مشرف ، و 4 فنى خدمات ما بعد البيع ، وفرد أمن ، و 2 سباك ، و 2 كهربائي ، و 5 نجارين ، على أن يكون السن ما بين 25 إلى 35 سنة .

وقال مدير المكتب: إنه علي الراغبين في شغل هذه الفرص التقدم إلي مكتب عمل بدر في جهاز مدينة بدر القديم من الساعة التاسعة صباحا حتي الثانية بعد الظهر.