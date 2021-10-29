شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. الأوقاف تفتتح 12 مسجدا فى 6 محافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 12 مسجدا في 6 محافظات مقسمة إلى 11 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، ومسجد واحد صيانة وترميمًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه منذ 1 يوليو الماضى وحتى الآن 258 مسجدًا، منها 231 مسجدًا جديدًا "إحلالًا وتجديدًا"، و27 مسجدًا صيانة وترميمًا.
والمساجد المقرر افتتاحها هي:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف الشرقية
1. النصر – فرشلة – م. أبو عمر
2. النور الكبير – كشك – ديرب نجم
3. أبو غياتي – الحلوات – الإبراهيمية
4. الشلح – الملاك – أبو حماد
مديرية أوقاف البحيرة
5. الشرقي سليم موسى – الحاجر – سيدي غازي
6. عبد الغفار قرية الدفراوي - شبراخيت
مديرية أوقاف القليوبية
7. الشرقي – الجعافرة – شبين القناطر
8. الحسيني فهمي – ناي - قليوب
مديرية أوقاف المنيا
9. أحمد خالد – بني خالد - سمالوط
مديرية أوقاف المنوفية
10. السلام – جريس – مركز أشمون
مديرية أوقاف أسوان
11. إمبركاب – قرية إمبركاب – كلابشة – نصر النوبة
ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:
مديرية أوقاف المنوفية
1. سيدي خميس – شبين الكوم.