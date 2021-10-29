شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهندسين بالقاهرة: 32,324 مليون جنيه فائض و46% زيادة بالموارد خلال 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت نقابة المهندسين الفرعية بالقاهرة، برئاسة اللواء هشام أبو سنة، خلال الجمعية العمومية لأعضاء النقابة، تقريرا مفصلا عن قوائم المراكز المالية المجمعة، وكذا قائمة الدخل المجمعة للنقابة وفروعها عن السنة المنتهية فى 31/12/2020، حيث بلغ اجمالى الفائض مبلغ 32,324 مليون جنيه عن عام 2020 بزيادة قدرها 18,200 مليون جنيه عن عام 2019 الذى بلغ 14,124 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 129 %، لافته إلى أن فائض عام 2020 يمثل نسبة 104 % من فائض عام 2019 و يمثل نسبة 50 % من إجمالي مجمع الفوائض المحققة خلال السنوات السابقة منذ إنشاء النقابة .

وجاء فى تقرير أمين الصندوق عن القوائم المالية لعام 2020،: إن ايرادات النقابة شهدت زيادة حيث بلغت 45,044 مليون جنيه عام 2020 مقارنة بــ 30,836 مليون جنيه عام 2019 بفارق 14,208 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 46 %.

وأرجعت النقابة، أسباب الزيادة إلى: زيادة بند إيرادات شهادات الإشراف وتقارير السلامة الإنشائية حيث بلغت 16,503 مليون جنيه عام 2020 مقارنة بـ 6,858 مليون جنيه عام 2019بنسبة نمو قدرها 104 % بفارق 9,645 مليون جنيه، وزيادة بند إيرادات الدمغة الهندسية حيث بلغت 14,077 مليون جنيه عام 2020 مقارنة بـ 5,871 مليون جنيه عام 2019 بنسبة نمو قدرها 140% بفارق 8,206 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة بند إيرادات عوائد استثمار الشهادات والودائع بالبنوك حيث بلغت 10,446 مليون جنيه عام 2020 مقارنة بـ 6,638 مليون جنيه عام 2019 بنسبة نمو قدرها 57 % بفارق 3,808 مليون جنيه.

وأوضحت وجود نقص وانخفاض المصروفات العمومية حيث بلغت 12,909 مليون جنيه عام 2020 مقارنة بـ15,098 مليون جنيه عام 2019 بانخفاض قدره 2,189 مليون جنيه بنسبة 14 %، وأرجعت ذلك إلى انخفاض مصروفات أنشطة النقابة الرحلات والمصايف والعمرات والدورات خلال عام 2020 لانتشار جائحة كورونا رغم زيادة بند المصروفات العمومية وبند مصروفات الاهلاك نظراً للزيادة السنوية الطبيعية فى الأجور والمرتبات والتأمينات الاجتماعية للعاملين وزيادة وارتفاع أسعار السلع والخدمات كالكهرباء والمياه والمشتريات، وخلافه، لافته إلى تحقيق فائض بقيمة 32,135 مليون جنيه بفارق 16,398 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 104 % عن فائض عام 2019 الذى بلغ 15,737 مليون جنيه.

وحول قيمة النقدية بالبنوك، قالت النقابة إنها زادت عام 2020 بزيادة قدرها 33,541 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 50% حيث بلغت 100,795 مليون جنيه مقارنة بـ 67,254 مليون جنيه، مضيفه: أما القوائم المالية لنادى حلوان، فبالمقارنة بين ايرادات ومصروفات النادى عن عامى 2020 ، 2019 نجد أن إيرادات نادى حلوان بلغت خلال عام 2020 قيمة قدرها 325 الف جنيه مقارنة بـ 370 الف جنيه عن عام 2019 بنسبة انخفاض قدره 12 % بفارق 45 ألف جنيه، كما بلغت مصروفات النادي خلال عام 2020 مبلغ 314 الف جنيه مقارنة بـ 219 ألف جنيه عام 2019 بفارق 95 الف جنيه بنسبة زيادة قدرها 43 % بسبب زيادة وارتفاع أسعار الكهرباء والمياه وإهلاك الاصول الثابتة والاجور والمرتبات .

وأضافت: وبخصم المصروفات من الايرادات خلال عام 2020 نجد ان النادى قد حقق فائضا قدره 11 ألف جنيه نتيجة لزيادة الايرادات عن المصروفات نظراً لثبات المصروفات العمومية ونقص الايرادات بسبب جائحة كورونا، أما القوائم المالية لنادى أبو الفدا، فبالمقارنة بين إيرادات ومصروفات النادى عن عامى 2020 ، 2019 نجد أن إيرادات النادى بلغت 5,717 مليون جنيه، وبلغت مصروفات النادى 5,540 مليون جنيه، وقد بلغ الفائض 177 ألف جنيه عام 2020، وقد تحقق هذا الفائض بدعم من النقابة لاستمرار أعمال التطوير بالنادى، والاجراءات الاحترازية الناتجة عن جائحة كورونا، واستمرار غلق قاعة الافراح بالنادي وفقاً لقرار مجلس الوزراء ضمن الاجراءات الاحترازية لجائحة كورونا، زيادة المصروفات الإجبارية والخاصة بمرافق النادى والأجور.