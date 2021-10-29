شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان يشهد حفل تخرج طلاب كلية الفنون الجميلة دفعتى 2019 و2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة حفل تخرج دفعتين من طلاب الكلية المتميزة وهم دفعة 2018 / 2019 ودفعة 2019 / 2020 وتعد كلية الفنون الجميلة كيانا إقليمياً معتمداً، له دوره التنويري و منارة للتعليم والبحث العلمي في مجالات الفنون والعمارة في مصر والشرق الأوسط للارتقاء بالذوق العام في المجتمع، وذلك فى منطقة الصوت والضوء بالأهرامات.

وانطلقت فعاليات حفل التخرج بحضور وكلاء الكلية الدكتورة نرمين المصري وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتور عمرو سامي وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة أمنية يحي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد كبير من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وأعرب الدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة عن سعادته بهذا الحفل الكبير مهنئا الطلاب الخريجين والطالبات بالتخرج، معربا عن سعادته برؤية طلاب الجامعة يرتدون وشاح التخرج في يوم لن يتكرر في حياتهم فهو ختام لمرحلة تعليمية وبداية للحياة العملية، فيوم التخرج هو اللحظة الأسمى في حياة طالب العلم، حيث يرى ثمار جهده وتعبه خلال الفترة الماضية، وأنه حقق الأماني المطلوبة وتكللت بالنجاح.

وهنأ الدكتور سيد قنديل عميد كلية الفنون الجميلة الطلاب بتخرجهم داعيا إياهم الي مواصلة الجد والاجتهاد ونشر الذوق الفني في المجتمع ومشاركة بلادهم ثمرة جهودهم على مدار سنوات ماضية وتطبيق ما درسوه من فنون راقية ومشاركتها في أعمال إبداعية مفيدة للوطن، والاستمرار في تنمية مهارات الإبداع والتفكير والتخيل ونشر قيم الفن والجمال لينعكس فنهم على مجتمعاتهم لأن الفن رسالة تعبر عن الأفكار والمشاعر.

وتضمن الحفل العديد من الفقرات الفنية وفقرات غنائية قدمها بعض من طالبات الكلية الطالبة كنزي تركي بالفرقة الثالثة قسم التصوير والطالبة منال بالفرقة الثالثة قسم الجرافيك واختها حنين طالبة بالمرحلة الإعدادية منها أغنيات مميزة "سقفة لسة احلى سنين قدام" و"ابن مصر" ما ميز الحفل وأثار إعجاب الحضور وتفاعلوا معه بصورة كبيرة حيث استعراضوا مواهبهم وهنأوا زملائهم كما قدمت الفنانة بلقيس احد خريجي الكلية موسيقى جميلة وابداعية استمع إليها الحضور ، وكذلك تم تكريم الطلاب الأوائل والطلاب الخريجين.

و تحرص جامعة حلوان علي اقامة هذه الاحتفالات في إطار تحقيق الدعم المعنوي للطلاب وتكليل جهودهم بعد ما بذلوه من جهد كبير في سبيل تحقيق النجاح على مدار سنوات الدراسة بالكلية، ولكي يجني الطلاب وأولياء أمورهم ثمار جهود الأعوام السابقة من جد واجتهاد بعد تحقيق النجاح.

قام بتنظيم الحفل الطلاب الخريجين بالكلية وشاركهم في ذلك اتحاد طلاب كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وإدارة رعاية الشباب بالكلية وأشرف على التنظيم الدكتورة أمنية يحي وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.