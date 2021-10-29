شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تطلق مسابقة "فنون 5" للموهوبين فى الفنون والجرافيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إطلاق مسابقة "فنون 5" للطلاب الموهوبين فى مجالات الموسيقى والكورال والإنشاد الدينى والترانيم والفنون الشعبية والأفلام القصيرة والتصوير والنحت والأشغال الفنية والرسم والجرافيك، اعتبارًا من الأحد المقبل حتى 11 نوفمبر لإتاحة الفرصة للطلاب للتعرف على المواهب الفنية لزملائهم وتشجيعها في إطار مبادرة إعادة بناء الانسان المصرى.

وأوضح الدكتور محمد الخشت أن الطلاب الفائزين فى مسابقة "فنون 5" سيحصلون على جوائز مالية قيمة وشهادات تقدير، مؤكدًا اهتمام الجامعة بالأنشطة الطلابية وتشجيع طلابها على المشاركة فى المسابقات المختلفة وترعى المواهب الفنية وتعمل على تنميتها وصقلها، واختيار أفضل العناصر الفنية وضمها لمنتخب الجامعة للاشتراك بها فى المسابقات الداخلية والخارجية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة أن المسابقات المختلفة التى تنظمها الجامعة تتيح الفرصة أمام الطلاب للتعبير عن الذات وبناء الثقة بالنفس وتلعب دورًا فعالًا فى بناء شخصيتهم وتغيير سلوكهم وتساعدهم على تحقيق التفوق الدراسي وبلوغ أعلى المستويات الأكاديمية لأن الجامعة ليست مكانا لتلقى العلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب والارتقاء بهم وتنمية مهاراتهم، مشددًا على ضرورة استيفاء وتطبيق الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبه قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن كل كلية ستتولى الإعلان عن المسابقة في أماكن التجمعات الطلابية حتى يتسنى للطلاب الموهوبين المشاركة، مشيرًا إلى أن إدارة رعاية الشباب بالجامعة حددت عدة شروط عامة للاشتراك في المسابقة وشروطًا خاصة بالأعمال الفنية المقدمة، منها أن تكون الأعمال المقدمة لم يسبق لها الاشتراك في مسابقات أخرى، ومراعاة كتابة البيانات كاملة على كل عمل، مع السماح للطالب بالاشتراك في أكثر من مجال.