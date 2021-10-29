شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف توزع اليوم 11 طنا من لحوم أضاحى فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توزع وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 11 طنًّا من لحوم الأضاحي على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية بمحافظات: "قنا- جنوب سيناء- شمال سيناء- البحر الأحمر"، بواقع 4 أطنان لمحافظة قنا و3 أطنان لمحافظة جنوب سيناء و2 طن لمحافظتي "شمال سيناء- البحر الأحمر"، وذلك للأسبوع الثالث عشر من بدء مرحلة التوزيع.

وكشف تقرير حديث لوزارة الأوقاف أنه بما يتم توزيعه اليوم، يصل إجمالي ما تم توزيعه من لحوم الأضاحي حتى 1393 طنًّا من اللحوم بمحافظات: "|القاهرة– الجيزة – القليوبية – المنوفية – الإسكندرية– بني سويف– الفيوم – الشرقية – الغربية – المنيا- البحيرة – الإسماعيلية- أسيوط-سوهاج- قنا-الدقهلية-كفر الشيخ- دمياط-أسوان– شمال سيناء – الأقصر– جنوب سيناء – السويس- بورسعيد- البحر الأحمر- الوادي الجديد- مطروح".

وجددت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف، تنبيهاتها على عدة أمور، أهمها: التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، وأننا جميعًا فى خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله، فى أن اختصنا بخدمتهم، بالإضافة إلى عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع.