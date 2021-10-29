شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية إنشاء الشبكة القومية للزلازل وكيف تتابع النشاط الزلزالى.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد زلزال 12 أكتوبر 1992 أنشئت مصر الشبكة القومية للزلازل والتقليل من المخاطر لدراسة الوضع الزلزالي تتكون من أكثر 63 محطة زلازل حقلية تغطي كافة أنحاء مصر تعمل جميعها بالطاقة الشمسية وأجهزه اتصالات ترسل لحظيا بياناتها بالقمر الصناعي للمركز الرئيسي بمقر المعهد ولخمس مراكز فرعية.

والمراكز الفرعية موجودة فى أسوان وبرج العرب والغردقة ومرسي علم والواحات بجانب أكثر من 17 جهازا مثبتاً داخل انفاق السد العالي وعلي جسم خزان أسوان والمناطق المحيطة لقياس عجلة الزلازل.

وتقوم الشبكة بمتابعة النشاط الزلزالي للجمهورية علي مدي 24 ساعة يومياً والتحليل الفوري للبيانات وتحديد توزيعاته الجغرافية وقوته وانشئت الشبكة القومية للزلازل موقع علي الانترنت لمتابعة الزلازل لحظياً ويمكن لجميع المواطنين ان يدخلوا عليه.

وتتبع الشبكة القومية قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية وهو من ضمن 5 أقسام رئيسية للفلك وعلوم الفضاء والشمس والمغناطيسية الأرضية والتطبيقات المختلفة لفروع الچيوفيزياء ودراسة تحركات القشرة الأرضية.