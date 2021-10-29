شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة استمرار الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء وارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية حارعلى جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد. وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس لطيف على كافة الأنحاء فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم الجمعة يشهد شبورة مائية فى الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الدلتا والقاهرة الكبرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 20 درجة، والإسكندرية العظمى 28 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 16 درجة، وقنا العظمى 34 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 21 درجة.