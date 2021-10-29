شكرا لقرائتكم خبر عن غلق جزئى لشارع يوسف عباس لإنشاء محطة الاستاد بمشروع المونوريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامنًا مع استكمال أعمال إنشاء جسم محطة (الاستاد) لمشروع المونوريل بشارع يوسف عباس مما يتطلب تنفيذ الأعمال على النحو التالى:

• غلق شارع يوسف عباس للقادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة بالوصلة من تقاطعه مع شارع إبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى غلق كلى بطول (320 متر) مع تنفيذ تحويلات مرورية على النحو التالى:

• القادم من مناطق طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع إبن فضلان فشارع عمارات التوفيقية فيساراً شارع خضر التونى فيميناً شارع يوسف عباس إتجاه طريق العروبة.

• القادم من طريق النصر إتجاه طريق العروبة يسلك يميناً إلى شارع إبن فضلان فشارع الطيران فيساراً تجاه العروبة.

• غلق جزئى لشارع يوسف عباس للقادم من طريق العروبة إتجاه طريق النصر بالمنطقة المقابلة للوصلة من تقاطعه مع شارع إبن فضلان وحتى تقاطعه مع شارع خضر التونى وإنشاء طريق بديل عن طريق إزالة الأرصفة الملاصقة لإستاد القاهرة ونادى الزهور بعرض (9متر).

على أن تكون مدة تنفيذ الأعمال إعتباراً من الساعة 12.5 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 29/10/2021 ولمدة ستون يومًا.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.