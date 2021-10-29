شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب جامعة القاهرة.. تعرف على نقاط التطعيم بلقاح كورونا داخل الحرم وخارجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل جامعة القاهرة تكثيف حملات تطعيم الطلاب بلقاح كورونا من خلال نقاط التطعيم المنتشرة داخل الجامعة وخارجها، وذلك للحفاظ على سلامة الطلاب وتنفيذا لقرارات الدولة بسرعة تطعيم طلاب الجامعات وقبل بدء تطبيق قرار عدم السماح للطلاب بالدخول دون إثبات التطعيم فى 15 نوفمبر المقبل.

وفيما يلى ينشر ”الخليج 365” قائمة نقاط التطعيم بلقاح كورونا حيث تم تخصيص 19 عيادة داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب..

1 - في المدينة الجامعية.

2 - مستشفى الطلبة.

3 - كلية الحقوق .

4 - كلية التجارة.

5 كلية الآداب .

6 - كلية سياسة واقتصاد.

7 - كلية دار العلوم.

8 - كلية الآثار.

9 - كلية العلوم.

10 - كلية التخطيط الإقليمي والعمراني.

11 -كلية رياض الأطفال.

12- كلية العلاج الطبيعي.

13 - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

14 - كلية الهندسة.

15 - كلية الزراعة.

16 - كلية الطب البيطري.

17 - كلية الطب البشرى.

18 - كلية الصيدلة.

19 - كلية طب الأسنان.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عمداء الكليات بتكثيف حملات التطعيم للطلاب والأساتذة والعاملين ، وناشد رئيس جامعة القاهرة، الطلاب سرعة الحصول على اللقاح والاستفادة من التيسيرات الجديدة التي وفرتها وزارة الصحة والسكان في التسجيل والتطعيم الفوري للطلاب في أقرب مركز تطعيم من أي مكان بجميع محافظات الجمهورية؛ ومراكز الشباب التي وفرتها الوزارة لتسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات.

وحذر رئيس جامعة القاهرة، من التهاون في عدم الحصول على اللقاح، مؤكدًا أن اللقاحات تهدف إلى التحصين بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 بما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.