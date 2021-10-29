شكرا لقرائتكم خبر عن "المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدى".. موضوع خطبة الجمعة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى أئمة المساجد، خطبة الجمعة اليوم، تحت عنوان: "المرافق العامة بين تعظيم النفع ومخاطر التعدي"، وهو الموضوع الذى حددته وزارة الأوقاف مسبقًا، ضمن حملة بناء الوعى والتوعية بالحفاظ على المرافق العامة والتوعية بإنجازات الدولة.

وجددت وزارة الأوقاف، تنبهاتها للأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، بالإضافة إلى ضرورة الحديث خلال خطبة الجمعة، حول أهمية الحصول على لقاح كورونا، وبيان أنه من قبيل الأخذ بالأسباب المشروعة، وأنه يدخل فى باب الحفاظ على النفس والأمن الصحى للمجتمع بأسره وهى غايات معتبرة شرعًا.

وفى سياق متصل تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 11 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، ومسجدًا واحدًا صيانة وترميمًا، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من1/ 7/ 2021م حتى تاريخه 258 مسجدًا ، منها 231 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و27 مسجدًا صيانة وترميمًا.