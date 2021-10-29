بدء إغلاق كوبرى الجيزة المعدنى جزئيًا 3 أيام لإجراء أعمال الصيانة

القاهرة - سامية سيد - بدأت الإدارة العامة لمرور الجيزة، إغلاق كوبري الجيزة المعدني، جزئيا ابتداء من منتصف اللية، بواقع غلق حارة مرورية فقط ولمدة 3 أيام تنتهى فى الخامسة صباح الأحد المقبل، لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي، وسط تواجد الخدمات المرورية بمحيط الأعمال.

أعلنت محافظة الجيزة استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسى الخاصة بكوبرى الجيزة المعدنى لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، والوصول لأعلى معدلات الأمن والسلامة على الكوبرى، فى إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار .