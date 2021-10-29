مستشار الري يكشف كيفية الاستعانة بحساب النماذج لتحديد حالة الطقس والتضاريس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هشام بخيت أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة ومستشار وزارة الري، إن النماذج مكون أساسي في جوانب إدارة الموارد المائية، مشيراً إلى أن عملية إنتاج النماذج هي عملية معقدة وتحتاج إلى الكثير من الخطوات.

وأوضح "بخيت"، في كلمته بالجلسة العامة الخامسة في أسبوع القاهرة الرابع للمياه، أن عملية حساب النماذج تمر بعدة مراحل أبرزها الاستعانة بمدخلات البيانات لحساب الطقس والتضاريس والحالة الجيولوجية للمكان، مؤكدًا على تحويل هذه البيانات إلى نظام G IS، ثم نستخدم البيانات علي أرض الواقع.

وأضاف مستشار وزير الري، أن حساب النماذج عملية ديناميكية هامة، تكمن أهميتها في توفير معلومات دقيقة لصانع القرار لاتخاذ القرار المناسب، لافتًا إلى أن تلك النماذج استعنا بها في العديد من الأنشطة على سبيل المثال مشروع المغرة.