شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماعات مكثفة للاستعداد والتجهيز لاحتفالية طريق الكباش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الاجتماعات المكثفة التي تتم استعداداً وتجهيزاً للفعالية الكبرى التي سيتم تنظيمها في محافظة الأقصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة، عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، منذ قليل، اجتماعاً مع مسئولي وممثلي الشركة المنفذة لهذه الفعالية، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدي الوزير لكل من المشروعات والشئون الفنية، ومستشار الوزير للعرض المتحفي.

ويأتي تنظيم هذه الفعالية للترويج السياحي لمحافظة الأقصر ولإبراز مقوماتها السياحية والأثرية الفريدة وخاصة على هامش انتهاء الدولة المصرية من أعمال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بالمحافظة وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع طريق المواكب الكبرى المعروف بـ"طريق الكباش".