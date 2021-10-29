شكرا لقرائتكم خبر عن أنواع عدادات الكهرباء وطرق قراءتها للتأكد من صحة فاتورة الاستهلاك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنصح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة دائما المواطنين بضرورة التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك قبل السداد، وذلك من خلال عدة خطوات؛ أهمها مقارنة القراءة الموجودة بالعداد بالموجودة بفاتورة الكهرباء، لذلك يجب معرفة أنواع عدادات الكهرباء الـ6 وطرق قراءة كل منها، وهى كالآتي:

أولا- العداد الديجيتال ذات وجه واحد:

تكون قراءة العداد من الخمس خانات بعد الفاصل، بعد الضغط علي الزر لمعرفة عدد الكيلووات في الساعة.

ثانيا- العداد الديجيتال ذات الثلاث أوجه:

تكون قراءة العداد بالسبع خانات كاملة، بعد الضغط علي الزر لتوضيح حجم الاستهلاك بالكيلو وات في الساعة.

ثالثا- عداد ميكانيكي وجه واحد:

تكون القراءة من الخمس خانات والرقم الاخير من جهة اليمين لا يقرأ في حالة وجود علامة (,) أو مربع باللون الأحمر.

رابعا- عداد ميكانيكي بمعامل ضرب للقراءة

تكون القراءة في هذا العداد بضرب قيمة الاستهلاك في 10 بعد قراءة الـ6 خانات كاملة، لأن القراءة به تبدأ بالعشرات أو تضرب في 100لأن القراءة تبدأ بالمئات.

خامسا: عداد ميكانيكي بمعامل ضرب للقراءة:

تكون القراءة فيه بالـ6 خانات كاملة وموضح علي العداد معامل الضرب حتي في حالة بداية القراءة بالآحاد.

سادسا: عداد ميكانيكي بـ4خانات فقط:

القراءة من 4 خانات ويتم اضافة رقم قبل القراءة يوضح عدد مرات وصول العداد لرقم 9999 ويمكن مراجعته من فاتورة الشهر السابق.