شكرا لقرائتكم خبر عن مدير المبادرة الرئاسية للكشف عن الأنيميا: 2400 فريق يفحصون الأطفال بالمدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور تامر سمير المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، أن المبادرة تستهدف القضاء على أمراض سوء التغذية عند الأطفال، متابعا: نستهدف الأطفال من الصف الأول حتى السادس الابتدائى، ونستهدف فحص 15 مليون طفل في مصر.

وأضاف المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن هناك 2400 فريق يعملون في كل محافظات مصر في الحضر والريف، حيث نذهب إلى المدارس ونجرى الفحص، مؤكدا إلى أن الفرق أخذت تدريبا كافيا.

وتابع المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن أمراض الأنيميا والسمنة والتقزم: يحصل كل طالب على كارت به كل بيانات، ويجرى توجيهه لأقرب عيادة تأمين صحى، ويتم إعادة فحص كامل للطالب ووضع برنامج علاج مناسب له، وفحص الأطفال المصريين وغير المصريين، مستطردا: انتهينا من الأسبوع الثانى عمل، وتم انتهاء من فحص 2 مليون وربع المليون طالب.