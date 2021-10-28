شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يجتمع بكهنة شيكاجو عبر تطبيق zoom والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اجتماعًا اليوم مع كهنة كنائس شيكاجو وكل توابعها وسط غرب الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك عبر شبكة الإنترنت من خلال تطبيق Zoom.

وألقى قداسته عليهم كلمة روحية مناسبة، ثم أجاب على أسئلتهم واستمع إلى بعض الألحان الكنسية، وطلب المجتمعون تكرار مثل هذه اللقاءات.



البابا تواضروس الثانى