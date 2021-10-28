شكرا لقرائتكم خبر عن مرصد الأزهر: داعش فتح الباب على مصراعيه لانضمام تجار المخدرات وقطاع الطرق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حمادة شعبان المشرف بمرصد الأزهر بمكافحة التطرف، أن كل تنظيم متطرف يدعى أنه صاحب التفسير الصحيح للنص القرآنى والتراثى، حيث إن كل تنظيم إرهابى يقول إن تفسيره صحيح وغيره تفسير خطأ، وأن من يعارضه هو على باطل، موضحا أن هذا الأسلوب تستخدمه كل التنظيمات الإرهابية.

وأضاف المشرف بمرصد الأزهر بمكافحة التطرف، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الصراع بالنسبة للتنظيمات الإرهابية صراع سياسى، موضحا أن الصراع بين التنظيمات الإرهابية بدأ يظهر على السطح، وأصبح الخلاف بالقنابل والمفخخات والأسلحة، وبالتوازى مع الصراع المسلح أصبح هناك صراع فكرى بين التنظيمات الإرهابية.

وتابع المشرف بمرصد الأزهر بمكافحة التطرف، أن تنظيم داعش فتح الباب على مصراعيه حتى ينضم له أي شخص، فدخل فيه تجار مخدرات وقطاع طرق، والفصيل لدى تنظيم داعش كان المبايعة لأبو بكر البغدادى زعيم التنظيم، الذى قتل منذ سنوات.