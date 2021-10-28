شكرا لقرائتكم خبر عن "لو أنت موظف مريض بالإدمان وعايز تتعالج" ..أعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن ورئيس مجلس إدارة الصندوق، فى إتاحة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وكذلك للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن "16023"، حيث يجرى توفير الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة للصندوق أو الشريكة مع الخط الساخن دون أى مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل.

ويستقبل الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى "16023" الاتصالات الهاتفية من مرضى الإدمان، حيث يتم تقديم كافة لخدمات العلاجية مجانا، وفى سرية تامة من خلال 27 مركز علاجى متخصص فى 17 محافظة حتى الآن، وسيتم تطبيق قانون فصل الموظ المتعاطى للمخدرات اعتبارا من منتصف شهر ديسمبر المقبل .

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى قد استعرضت نتائج لجنة الكشف عن تعاطى المخدرات بين العاملين " موظفين، وعمال، وسائقين" بالمؤسسات والهيئات والمديريات التابعة للوزارات والمصالح الحكومية فى المحافظات المختلفة ،حيث قامت اللجنة بالكشف على 400 ألف موظف فى الفترة من مارس 2019، وحتى أغسطس 2021 فى مختلف الوزارات ،وكذلك فى المؤسسات والمديريات التابعة لهم بكافة المحافظات، حيث انخفضت نسبة التعاطى إلى 1.5% بعدما كانت 8% فى بداية حملات الكشف، وأن أبرز مواد التعاطى " الحشيش والترامادول والهيروين " ،ومن يثبت تعاطيه للمواد يتم إحالته الى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.