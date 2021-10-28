شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: الاستعانة بخبراء أجانب خلال إنشاء مركز متكامل لزراعة الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد العقاد مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الرعاية الصحية تعمل على إنشاء مراكز متكاملة لزراعة الأعضاء بالمجمع الطبي بالإسماعيلية، موضحا أنه لأول مرة سيكون لدينا مركز لزراعة الرئة.

وأضاف مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية لما جبريل، أن أمراض الرئة في بعض الأحيان يكون المريض لا أمل له سوى زرع رئة، موضحا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى مهتم للغاية بصحة المواطن المصرى.

وتابع مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، أنه سيكون هناك تغطية لخبراء أجانب يضعون حجر الأساس للمركز، بحيث يبدأ المركز بشكل قوى، متابعا: سنستعين بخبراء أجانب ويكون مسئولا مسئولية كاملة في تدريب الفرق المجهزة بكوادر طبية على قوة منظومة الرعاية الصحية لعمل صفوف ثانية وثالثة من الكوادر المصرية.