البرهان: إكمال هياكل السلطة الانتقالية عبر تمثيل كل الولايات من دون حزبية أو جهوية

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القاهرة - سامية سيد - أكد الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، القائد العام للقوات المسلحة السودانية، أن دماء الضحايا من الشعب السوداني هي التي دفعت الجيش لتصحيح مسار الثورة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وجدد الفريق أول عبد الفتاح البرهان تمسكه بالمضي قدما بـ"الثورة" حتى الوصول الى انتخابات حرة ونزيهة في السودان، مشددا على انتقال مدني كامل يكفل للسودانيين العيش بكرامة.

وتعهد الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، بإكمال هياكل السلطة الانتقالية عبر تمثيل كل الولايات من دون حزبية أو جهوية، موضحا أن مفتاح نجاح الانتقال في السودان هو الشباب الثوري الذي صنع المعجزات بسلميته.

ولفت الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، إلى أن هياكل السلطة بالسودان ستضم ممثلين عن كل الولايات دون تحزب، موضحا أن القوات المسلحة تجدد تمسكها بالمضي قدما بالثورة.

وقال الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، إن اختيار المسؤولين في السودان سيتم بعيدا عن الحزبية، مؤكدا أن شباب الثورة هم المفتاح لنجاح المرحلة الانتقالية.

وقال القائد العام للقوات المسلحة السودانية : حريصون على الوصول بالمرحلة الانتقالية إلى انتخابات حرة ونزيهة ، ودماء الضحايا دفعتنا للعمل على تصحيح مسار الثورة في السودان.