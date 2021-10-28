أستاذ موارد مائية: "لازم" نخاف من انهيار سد النهضة لهذه الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور هاني سويلم أستاذ الموارد المائية و مدير كرسي اليونسكو بجامعة أخن الألمانية، إن مصر تعاني من محدودية الموارد المائية وانخفاض حصة المواطن المصري لـ560 متر مكعب، مشيرًا إلى أن الحلول تتمثل في رفع كفاءة الاستخدام وإعادة استخدام المياه أكثر من مرة مع الحفاظ علي نوعيتها و تحلية مياه البحر.

وأضاف "سويلم"، في حواره مع الخليج 365، أن إثيوبيا تريد "شيك على بياض" فيما يتعلق بإنشاء مشروع سد النهضة، لافتًا إلى أن الأمور الفنية يمكن الاتفاق عليها حال توفر الإرادة السياسية لدي الجانب الإثيوبي

- في البداية حدثنا: هل الوضع المائي في مصر آمن أم لا؟

للحديث عن الوضع المائي هناك شقين أولاً الكميات المياه المتاحة، وثانيا جودة المياه، ولا أخفيك سرًا أنه عندما نحسب الكميات المتاحة لدينا ونقسمها على عدد السكان نجد أن حصة الفرد تبلغ 560 متر مكعب بينما يعرف عالميًا أن حد الفقر المائي 1000 متر مكعب، لذلك التحدي هو توفير كمية 440 متر مكعب سنويًا لكل فرد يعيش حاليًا على أرض مصر وتوفير 1000 متر مكعب سنويًا لكل طفل يولد في مصر.

- كيف تواجه مصر هذا التحدي؟

الدولة تعوض هذا العجز من خلال استيراد الغذاء وهو ما يعرف "بالمياه الافتراضية"، وهي إعادة استخدام المياه عدة مرات وذلك عن طريق التوسع في محطات معالجة المياه مثل بحر البقر والمحسمة من المحطات التي تتبع المعايير الدولية وغيرهم، التي تضمن جودة المياه بتكليف ضخمة، و العجز الحالي هو ليس التحدي الوحيد هناك تحديات أخرى، والتحدي الثاني أن 97% من موارد مصر المائية تأتي من الخارج، ما يجعل هذه المياه عرضة للتأثر بأي مشروعات من صنع الإنسان في أعالي النيل والتي قد تؤثر على المياه التي تصل إلى مصر، والتحدي الآخر هو التغيرات المناخية وتأثيرها على زيادة الاحتياجات المائية الداخلية والتأثير علي الكميات القادمة لمصر من دول حوض النيل.

- لماذا تهتم مصر بالتغيرات المناخية علي دول حوض النيل؟

بالتأكيد مصر مهتمة بالتغيرات المناخية علي دول حوض؛ لأن أي تغير في كميات الأمطار سواء بالزيادة أو النقصان سوف تؤثر علينا تأثير مباشر وتحتاج إلى مراقبة توزيع هذه الكميات، حتى لا يحدث ارتباك في المنظومة المائية سواء حاليًا أو في المستقبل، وهذا قدر إن يكون اعتمادنا على مصادر مائية خارج حدودنا.

- هل لديكم تفسير حول ما حدث من سيول وأمطار في ألمانيا.. وهل حدث من قبل ولماذا لم تنجح أنظمة الإنذار المبكر؟

السيول التي ضربت العديد من العواصم الأوروبية وأبرزها ألمانيا، وأنا مقيم في إحدى المقاطعات التي شهدت هذه السيول، وفي حقيقة الأمر لم تحدث كميات الأمطار التي سقطت منذ ألف عام، المقدرة بـ200 لتر في المتر المربع خلال 24 ساعة وفي وقت قصير و تكرار ذلك خلال فترات قصيرة جدًا مما تسبب في تشبع التربة بالمياه و تدفق كميات كبيرة على سطح الأرض مما كان له أثار مدمرة في الأرواح والممتلكات وهو مؤشر خطير حول تأثير التغيرات المناخية مع جميع الدول.

- ما هي أبرز مخاطر التغيرات المناخية علي مصر؟

تغير درجات الحرارة في مصر تعني زيادة كميات المياه المطلوبة في كل القطاعات في الزراعة مثلًا تبخير التربة والنتح من الغطاء الخضري تحتاج إلى مزيد من المياه، والاستهلاك الآدمي وعمليات التبريد بالمصانع وغيرها من المتطلبات المائية، وهنا نرجع لمشكلة محدودية الموارد.

- ماهي الدراسات التي تعمل عليها في مجال مضاعفة الإنتاجية والاستزراع السمكي؟

نهتم بمضاعفة الإنتاجية للمحصول بنفس وحدة المياه مما يقلل من مشكلة محدودية الموارد المائية، وفي مجال الاستزراع السمكي نحن من أولى دول العالم في الاستزراع السمكي في المياه العذبة والثاني بعد الصين في السمك البلطي، ونسعى في استخدام المياه المالحة بزراعة محاصيل وأسماك غير متعارف عليها في السوق مصر وبكميات كبيرة في مناطق محددة ومياه قليلة دون الإضرار بالتربة، علي سبيل المثال منطقة مشروع المغرة.

- ماهي نتائج البحث في مجال تحلية المياه وما هي مشكلتها؟

هي أولى الخطوات للحصول على مصادر جديدة للمياه، من خلال فصل الملح عن المياه وهي عملية مكلفة للغاية؛ لأن 40% من التكلفة تنفق على الطاقة التي تفصل المياه عن الملح ونسعى لخفض هذه التكلفة، المشكلة الثانية في المياه الرجوع من التحلية التي يصعب التخلص الآمن له.

- ماهي الأسباب الحقيقية لعدم استئناف المفاوضات المتعلقة بسد النهضة؟

السبب الحقيقي هو عدم وجود رغبة سياسية لدى الجانب الإثيوبي لتوقيع اتفاق قانوني ملزم، وأديس أبابا ترغب في موافقة بـ"شيك على بياض" وأن تكون الاتفاقية غير ملزمة لأي طرف، وهو ما ترفضه الدولة المصرية.

- هل الأزمة في مراحل الملء أم في تشغيل السد؟

في حقيقة الأمر التخوف الأساسي ليس في مراحل الملء وخاصة في ظل الوضع المائي الحالي للسد العالي وحجم الفيضانات في الأعوام السابقة؛ لأن من الممكن مروره دون أضرار جسيمة أو التعامل معاه، لكن التخوف الأهم إدارة السد على المدى الطويل وخاصة في فترات الجفاف والجفاف الممتد.

- لماذا إدارة سد النهضة هي الأهم بالنسبة للجانب المصري؟

عندما نتحدث عن توقيع اتفاق فنحن نتحدث عن تقرير مصير أجيال على المدى الطويل، في حالة حدوث الجفاف المتدد لعدة أعوام ونحن نقوم بسحب من المخزون الموجود بالسد العالي حتى ينفذ مخزون السد وتكون إثيوبيا في ذلك الوقت تخزن مثلا 50 مليار، لذلك لابد من الوصول لاتفاق يحتم على إثيوبيا صرف مياه من المخزون في حالة انخفاض مخزون السد العالي نتيجة للجفاف الممتد، ولذلك نسعى لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يضمن تمرير مياه وننسق بين سد النهضة والسد العالي وهو المعروف بـ"التنسيق بين السدود الضخمة على الأنهار المشتركة".

- هل يوجد تخوف حقيقي من إنهيار سد النهضة؟

لازم يكون لدينا تخوف، ولا يوجد أحد يستطيع أن يجزم بأن السد سينهار، ولكن الشواهد كلها تفيد أن التصميم دائما ما يتم تعديله والتنفيذ غير الجيد، وإثيوبيا حتى الآن لم تكشف التصميم التفصيلي للسد، على سبيل المثال تغير في ارتفاع الفتحات وأنت بتبني، غلق 3 توربينات وغيرها من التعديلات غير المفهومة؛ ما يزيد تخوفات القاهرة والخرطوم.