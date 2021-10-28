وزارة النقل تنشر صور محور 54 بميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة النقل على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورًا لمحور 54 بميناء الإسكندرية.

يذكر أن وزارة النقل انتهت من تنفيذ مشروع محور 54 بميناء الإسكندرية وذلك ضمن عمليات تطوير ميناء الإسكندرية والمحاور المحيطة به.

واشتمل المشروع على إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والتي يبلغ طولها 2.3 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 ملايين جنيه.

ويساهم هذا المشروع في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.