مرور الجيزة: غلق جزئى لكوبرى الساحل لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تفاصيل أعمال صيانة ورفع كفاءة كوبرى الساحل.

الإدارة أشارت -في بيانها مساء الخميس- إلى تنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية بمطالع كوبرى الساحل فى الاتجاهات القادمة من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق اتجاه محافظة القاهرة ( كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

الأمر سوف يستلزم غلق مطالع الكوبرى بالاتجاهات المشار إليها بالتبادل جزئيا لمدة 3 أيام تبدأ فى الساعة الـ 12 من صباح غدِ الجمعة وتنتهى فى الخامسة صباح الأحد المقبل على مدار الـ 24 ساعة دون تعطيل لحركة المرور.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية، ونشر الخدمات المرورية بنطاق الأعمال لتسيير الحركة المرورية.