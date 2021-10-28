غلق جزئي لكوبري الجيزة المعدني لمدة 3 أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة غلقًا جزئيًا لكوبري الجيزة المعدني تحديدا في المنزل المؤدي لشارع مراد بواقع حارة مرورية فقط لمدة ٣ أيام ابتداء من صباح الغد لتنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي.

أوضحت الإدارة أن الغلق تزامنا مع استكمال أعمال صيانة ورفع كفاءة طبقة الإيبوكسي الخاصة بكوبري الجيزة المعدني لتحقيق السيولة المرورية اللازمة والوصول لأعلي معدلات الأمن والسلامه علي الكوبري في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال فصل الشتاء وموسم هطول الأمطار.

الغلق ابتداء من الساعة الثانية عشر صباح غدا الجمعة حتى الخامسة صباح الأحد المقبل على أن تكون الأعمال على مدار " ٢٤ " ساعة علمآ بأنه ستتم أعمال الغلق الجزئي بالتناوب خلال فترة الأعمال دون تعطيل الحركة المرورية.

الإدارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية بنطاق الأعمال بالكامل وتعيين الخدمات المرورية اللازمة؛ لتيسير الحركة المرورية.