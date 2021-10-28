شكرا لقرائتكم خبر عن معهد بحوث أمراض النباتات: مشروع إدارة الزراعة المستدامة يعزيز دخل المزارعين للحد من الهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف السعيد مدير معهد بحوث أمراض النباتات، أن مشروع إدارة الزراعة المستدامة في مصر يواجه الهجرة الريفية من خلال التنمية المستدامة، من خلال تعاون 3 جامعات أوروبية و4 جامعات مصرية، موضحا أن الهدف دعم المجتمع الريفى المصرى من خلال تأهيل الخريجين المؤهلين، لتمكين من تحسين الإنتاجية الزراعية، وإنتاج غذائى يكون أكثر استدامة، وتعزيز دخل المزارعين للحد من الهجرة إلى المدن أو خارجها .

وأضاف مدير معهد بحوث أمراض النباتات، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أنه من خلال مشروع إدارة الزراعة المستدامة في مصر عبر 4 جامعات مصرية تتيح عمل دبلومة دراسات عليا تأهيل مهنى أو ماجستير للخريجين لتأهيلهم لزيادة الإنتاجية الزراعية.

وتابع مدير معهد بحوث أمراض النباتات،: نأخذ شباب الخريجين الحاصلين على بكالوريوس زراعة أو تجارة ويتم تدريبهم بحيث يكونونون أكثر تأهيلا للحصول على المعلومة الزراعية يوصلها للمزارعين، لافتا إلى أن الاستجابة جيدة للغاية .