شكرا لقرائتكم خبر عن حوار إنسانى للرئيس السيسى مع أصغر شيخ فى مصر.. غدا بـ"الخليج 365" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتابع الخليج 365 فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، حوار إنسانى للرئيس السيسى مع أصغر شيخ فى مصر.. الأطفال فى عيون الدولة.. الرئيس لأحمد تامر: اطلب منى أى حاجة وما تتكسفش.. ويؤكد: الحفظ من غير فهم مش كفاية ومحتاجني نهتم باللغة العربية.. 3 مبادرات رئاسية لحماية الأطفال من الأمراض.. الرئيس يدعو الأسر لتنمية مواهب أبنائها.. ويؤكد: أقدر دور الإعلام.

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ـ حوار إنسانى للرئيس السيسى مع أصغر شيخ فى مصر.. الأطفال فى عيون الدولة.. الرئيس لأحمد تامر: اطلب منى أى حاجة وما تتكسفش.. ويؤكد:الحفظ من غير فهم مش كفاية ومحتاجني نهتم باللغة العربية.. 3 مبادرات رئاسية لحماية الأطفال من الأمراض.. الرئيس يدعو الأسر لتنمية مواهب أبنائها.. ويؤكد: أقدر دور الإعلام

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