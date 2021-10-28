شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن ضوابط صرف السماد لمستأجرى أراضيها بالتعاون مع الزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف التنسيق مع وزارة الزراعة على قيام هيئة الأوقاف المصرية بموافاة مديريات الزراعة على مستوى الجمهورية بكشوف محدثة كل موسم "شتوى وصيفي" بأسماء وبيانات ومساحات المستأجرين ومنتفعى أراضى هيئة الأوقاف، المنتظمين فى سداد مستحقات هيئة الأوقاف، حتى يتسنى لوزارة الزراعة سرعة صرف السماد المقرر لهذه المساحات وفق الكشوف المسلمة من مناطق هيئة الأوقاف.

وأكدت هيئة الأوقاف المصرية على جميع مناطق هيئة الأوقاف بسرعة تسليم كشوف جميع المستأجرين لأراضى الأوقاف المنتظمين فى السداد، وليس عليهم أى متأخرات مالية لهيئة الأوقاف لمديريات الزراعة متضمنة الاسم والحوض والمساحة المستأجرة فى موعد أقصاه أسبوع من تاريخه كدفعة أولى .

كما تؤكد على جميع المستأجرين والمنتفعين بأى من أراضى الوقف بسرعة سداد أى مستحقات أو متأخرات لهيئة الأوقاف فى موعد أقصاه 15 نوفمبر 2021م حتى يتسنى لها تسليم باقى الكشوف لمديريات الزراعة.