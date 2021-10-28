شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية نقابة المهندسين بالقاهرة توافق على ميزاينة 2020 واعتماد مراقب الحسابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت الجمعية العمومية لنقابة مهندسين القاهرة على ميزانية 2020، بفائض بلغ 32 مليون و135ألف جنيه، كما تمت الموافقة على موازنة 2021، والموافقة على اعتماد مراقب الحسابات وأتعابه.

وشهدت الجمعية حضور غير مسبوق، وتم مناقشة الميزاينة بكل تفاصيلها بعد أن تم استعراض كافة تفاصيلها، بحضور مراقب الحسابات د.يحيى أبو طالب، ومندوبى الجهاز المركزى للمحاسبات أشرف عطية، وكيل وزارة بالجهاز المركزى للمحاسبات، وباسم جوزيف عضو بالجهاز المركزي للمحاسبات.

ومن جانبه أعرب المهندس الاستشارى، هشام أبوسنة، رئيس نقابة مهندسين القاهرة الفرعية عن سعادته الغامرة بعدد الحضور، لافتا إلى أن مايحدث اليوم صحيا بكل المقاييس، حيث نشهد عصرا غير مسبوق من تبادل الأراء بين المؤيد والمعارض، وكله في النهاية يصب في مصلحة النقابة والمهندسين.





وفى كلمته أثناء انعقاد الجمعية العمومية، قال أبوسنة، يسرنى باسم أعضاء مجلس نقابة مهندسين القاهرة أرحب بكم في جمعيتكم العمومية العادية، والمنعقده هذا العام بعد تأخر نتيجة ظروف انتشار وباء كورونا المستجد، تلك الظروف الصعبة التي يمر بها العالم أجمع، وليست بلدنا الحبيبة فقط حفظنا الله واياكم، وحفظ بلدنا من كل سوء متمنياً للجميع دوام الصحة .

وأضاف ، مضى عام من عمر النقابة شهد خلاله العديد من الأحداث والانجازات، سعينا جميعاً لتخطي السيئ منها والاستفاده منه وسعدنا بما حققناه من إنجاز.

وشدد أبوسنة فى كلمته أن عام 2020 يعد من الأعوام الصعبة التى مرت علي البلاد والنقابة، وذلك فى ظل أزمة كورونا التى أعاقت الكثير من أنشطة النقابة المعتاده، مؤكدا أنَّ مجلس النقابة قد أخذ على عاتقه رسالة لها أهميتها وهي تخطي الازمة، والعمل علي تقديم افضل الخدمات للسادة المهندسين واسرهم قدر المستطاع وقال ،،مُستمرون فى أداء رسالتنا وذلك عبر الدفاع عن حقوق المهندسين وتحقيق الأفضل لهم".





وأضاف: لقد شَهِد العام الماضى استحقاقا نقابى كبير وهو انتخابات التجديد النصفى للمهندسين والتى أثمرت عن تشكيل جديد لمجلس نقابة مهندسين القاهرة من أعضاء يُشهد لهم بالكفاءة والنشاط النقابى المثمر ومستمرون فى أداء رسالتنا، وشَهِد الكثير من الانجازات التي قام بها مجلس النقابة حيث تمت بحمد الله المرحلة الثانية (ب) من نادي القاهرة الجديدة بقيمة اجماليه 25.9 مليون جنية بعد نهو المرحلة الثانية (أ) بمبلغ 26.4 مليون جنية وجاري التجهيز لاعمال المرحلة الثالثة من اعمال انشاء النادي . .

وقال رئيس النقابة الفرعية، يسعدنى أن أعلن لسيادتكم قيام النقابة بإستلام عدد 26 وحدة سكنية من إجمالى عدد 137 وحده، والتى تم الاستيلاء عليها إبان أحداث يناير 2011، وذلك نتيجة للحملة المُكبره التى تمت يوم الاثنين 12/4/2021، على أن تُستكمل هذه الحملات الأمنية حتى يتم إخلاء هذه الوحدات وتسليمها للنقابة علي مراحل مُتعاقبة وفق للتداعيات والظروف الأمنية.





لافتا إلى أن ما قامت به النقابة من أجل انجاز ملف التصالح كانت نقابة مهندسين القاهرة مثال يحتذي به ونموذجا من اجل الحفاظ علي مستحقات النقابة من دمغات هندسية وساندت الدولة في كل ما يخص هذا الملف بمعاونتها في تشكيل لجان تخصصيه للبت في ملفات المواطنين علي نطاق محافظة القاهرة والمدن الجديدة ( مدينة القاهرة الجديدة – مدينة بدر – مدينة الشروق – مدينة 15 مايو ) والعمل علي سرعه نهو اجراءات التصالح والتيسير علي المواطنين وايماناً باهمية الحفاظ علي الثروة العقارية ومازال العمل مستمر بمجهود لجان البت الفني ولجان التظلمات وتستكمل الملفات بنقابة مهندسين القاهرة.

وأشار إلى أن النقابة قامت بالعمل على تعظيم وتفعيل الضبطية القضائية ومخاطبة كافة الجهات لتحصيل حقوق النقابة من الدمغات الهندسية وهو ما حقق طفرة غير مسبوقة فى موارد النقابة من الدمغة الهندسية والرسوم الخاصة بإعتماد الرسومات والشهادات الهندسية وفقاً لقواعد مزاولة المهنة وقانون نقابة المهندسين.

وتابع نظراً لما واجهناه خلال الفترة السابقة من مشكلات فيما تقوم به نقابة مهندسين القاهرة من مساعي لتطوير النوادي التابعه للنقابة مهندسين اود ان اعلن عليكم انه جاري التعاقد مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ممثلة في ادارة الاشغال العسكرية للقيام باعمال تطوير نادي المهندسين بابو الفدا، وكذلك اعمال المرحلة الثالثة من اعمال نادي المهندسين بالقاهرة الجديدة، وذلك حتي يخرج النادي بالشكل الذي يليق بالسادة المهندسين واسرهم، مضيفا : وسوف يكون اجتماع جمعيتكم العمومية بإذن الله بمثابة البداية على الطريق من أجل ايجاد حلول لكل الصعاب التى نمر بها وسرعه تطبيقها ونحن قادرون على ذلك بعون الله وماضون فى تحقيق أهدافنا.