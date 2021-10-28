شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للطيران: طائراتنا الحديثة ساهمت فى تقليل استهلاك الوقود بنسبة 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت مصر للطيران عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عن ما حققته الشركة الوطنية من أعمال في مجال التنمية المستدامة من خلال الإستثمار في التكنولوجيا والحلول المبتكرة لتعزيز الأداء البيئي و خفض الانبعاثات أسوة بالاتجاه العالمى لشركات الطيران الكبري بنشر فيديوهات من قبل الرؤساء التنفيذيين خاصة بموضوع التنمية المستدامة وأداءها البيئي في خفض الانبعاثات.

واكد الطيار عمرو أبو العينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران خلال الفيديو أن التنمية المستدامة و الحفاظ علي البيئة تعد حديث العالم و علي قائمة أولوياتنا في ظل نقص الموارد الطبيعية علي المستوي العالمي وقد ساعدنا الإستثمار في تعزيز أسطولنا بطائرات حديثة من تحسين التشغيل واستهلاك الوقود، وقد ساهم ذلك في تقليل استهلاكنا للوقود بنسبة 20% مما ساعد علي خفض العوامل المؤثرة على التغير المناخى، بالإضافة إلى إدارة المخلفات بالشكل الأمثل في إعادة تدوير المواد المستخدمة وخفض استهلاك المواد البلاستيكية وأيضا الإعتماد علي الطاقة النظيفة من خلال المباني صديقة البيئة مثل مستشفي مصر للطيران والبحث في مجال الإعتماد علي الطاقة الشمسية مما يؤدي إلى تقليل الوطأة الحرارية ودراسة استخدام الوقود المستدام.