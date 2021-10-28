شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد انتظام الحركة المرورية بمسار التحويلة البديلة لشارع الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة علي متابعة الحركة المرورية، وحركة سير المركبات بمسار التحويلة المرورية الثانية البديلة عن شارع الأهرام للتأكد من عدم وجود أى معوقات مرورية، والتي تضم حركة المركبات القادمة من محـور اللبيني وكافة الشوارع الفرعية القادمة من المنطقة المحصورة بين تقاطع شارع الأهرام مع طريق المنصورية حتى تقاطعه مع طريق المريوطية والتي تشمل الدخول يمينا (إجبارى) اتجاه طريق المريوطية ثم السير حتى كوبرى العروبة (دوران أعلى ترعة المريوطية) والدوران والعودة لطريق المريوطية مرة أخرى، والسير حتى تقاطعه مع محور ترسا ثم الدخول يمينا اتجاه محور ترسا والسير اتجاه شارع الاهرام عن طريق شارع نعمة الله .

كما عاين المحافظ سيرا على الأقدام أعمال الرصف والتطوير التي تم تنفيذها لشارع نعمه الله وهو المسار الأخير في التحويلة المرورية البديلة لشارع الأهرام، حيث كلف المحافظ رئيس حي الطالبية بضرورة رفع كفاءة الأسوار بجانبي الطريق لتظهر بالمستوي اللائق الذى يتماشى مع أعمال التطوير.

وكلف المحافظ بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وإنشاء مطبات صناعية بالشارع قبل منطقه المدارس حفاظاً على سلامة المارة .







