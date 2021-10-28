شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: تدريس قضايا التجديد بجميع مراكز الثقافة الإسلامية وإعداد محفظى القرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت وزارة الأوقاف تدريس قضايا التجديد من خلال إصداراتها المتميزة في سلسلة "رؤية" التي تصدر بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب بوزارة الثقافة، وذلك في جميع مراكز الثقافة الإسلامية ومراكز إعداد محفظي القرآن الكريم، ليكون محفظ القرآن الكريم وحافظه - على حد سواء - على إدراك تام وفهم دقيق لمعانى ما يحفظون، لنجمع بين حفظ القرآن وفهمه ومعانيه ومقاصده السامية فهما دقيقا يراعي فقه الواقع في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف .

وقالت الوزارة فى بيان اليوم الخميس، إن ذلك يأتى في إطار إيمان وزارة الأوقاف بأهمية إعمال العقل في فهم النص، ومواكبة قضايا العصر ومستجداته، وعدم الجمود عند ظواهر بعض النصوص دون فهم دقيق أو إدراك كاف لفهم معانيها ومراميها ومقاصدها العامة.