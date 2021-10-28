شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تبلغ عن تجمعات الأمطار بالقاهرة؟ تعرف على أرقام الطوارئ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بالتزامن مع تحذيرات الأرصاد بالتقلبات الجوية، مع بداية الأسبوع القادم، خصصت محافظة القاهرة، أرقامًا ساخنة للإبلاغ عن أى عوائق تواجه المواطنين وسط تغير الأحوال الجوية وعدم استقرار الطقس، كما تم تشغيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة وتستقبل بلاغات المواطنين عن أماكن تجمعات المياه لشفطها.

وخصصت محافظة القاهرة أرقام 23912136، 23907141 خاصة بغرفة العمليات بالمحافظة، ورقم 125 خاص بشركة مياه الشرب بالقاهرة، ورقم 121 خاص بشركة الكهرباء، ورقم 175 خاص بشركة الصرف الصحى بالقاهرة.

ومن المتوقع يوم السبت 30 أكتوبر 2021، سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.

أما مع يوم الأحد 31 أكتوبر، أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة، ووسط وجنوب الدلتا على فترات متقطعة.