شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ارتفاع سعر زيت الصويا الخام من 14 ألف جنيه لـ21 ألف.. وخطة لرفع الاحتياطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إنه بداية من 1 نوفمبر سيكون هناك وفرة فى السلع الأساسية بأماكن السلع التموينية على مستوى الجمهورية، مضيفا: لدينا خطة لرفع الاحتياطى الاستراتيجى إلى 9 أشهر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع على قناة دى إم سى، أن استهلاك المواطنين لزيت التموين حوالى 70 ألف طن شهريا، موضحًا أن سعر زيت الصويا الخام ارتفع من 14 ألف جنيه إلى 21 ألف جنيه، وكذلك زيت العباد من 13 ألف جنيه إلى 20 ألف جنيه.

وتابع: "نستورد 95% من الزيوت من الخارج، و5% إنتاج محلى فقط، ولدينا احتياطى استراتيجى يكفى لمدة 5 أشهر من القمح والسكر، والأرز يكفى 3 أشهر، والزيت 5 شهور، واللحوم 24 شهرا، والدواجن 3 أشهر، ولدينا 28 صنفا أسعارها ثابتة، وعند انكسار الموجهة التضخمية نتحرك معها علوا أو صعودا".