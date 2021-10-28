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وزير النقل البريطانى: إزالة جميع الدول من قائمة السفر الحمراء المرتبطة بكورونا

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القاهرة - سامية سيد - قال جرانت شابس، وزير النقل البريطاني، إنه تم إزالة جميع الدول من قائمة السفر الحمراء المرتبطة بكورونا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق كشفت صحيفة "تلجراف" البريطانية، أن بريطانيا تعتزم إلغاء بعض قيود ، ومن بينها قائمة السفر الحمراء التي تضم سبع دول، والحجر الصحي الفندقي.

وذكرت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم، الخميس، إن السلطات في بريطانيا تعتزم اتخاذ هذا الإجراء بعد تراجع خطر كوفيد-19 الوافد من الخارج.

وأضافت أنه من المقرر أن يجتمع وزراء بريطانيون في وقت لاحق من اليوم لبحث رفع الدول السبع المتبقية من القائمة الحمراء.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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