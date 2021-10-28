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آخر فرصة.. فتح باب التحويل بين كليات جامعة الأزهر صباح غد الجمعة إلكترونيا

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة الأزهر أنه حرصًا من الجامعة على مصلحة طلابها المستجدين، وتحقيقًا لرغباتهم تقرر إعادة فتح باب التحويل بين الكليات، وكذلك للطلبة الذين تخلفوا عن التقديم للتنسيق العام الجامعى 2021 - 2022م وفق القواعد المنظمة لذلك بدءًا من صباح غد الجمعة الموافق 29 من أكتوبر حتى مساء يوم الأحد الموافق 31 من أكتوبر 2021م.

وأوضحت جامعة الأزهر أنه لا يمكن التحويل للكليات أو الشعب التي لها اختبارات قدرات، مضيفًا أن التحويل يكون من خلال الموقع الإلكتروني:

azu.edu.eg/azharsr

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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