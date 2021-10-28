تفحم شقة في الهرم دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أخمدت قوات الحماية المدنية بالجيزة، الخميس، حريقًا شبَّ في شقة سكنية بالهرم دون إصابات.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في وحدة سكنية بمنطقة الهرم.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي.

رجال الدفاع المدني حاصروا النيران التي التهمت محتويات الشقة، وتمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.