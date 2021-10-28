إصابة سيدة بحروق في حريق شقة ببولاق.. والمعاينة: تسرب غاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيبت سيدة في حريق شقة بمنطقة بولاق الدكرور، غرب الجيزة، الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة

إشارة من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق في وحدة سكنية ببولاق الدكرور.

دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات الإطفاء بقيادة نائبه لقطاع الإطفاء اللواء علاء خلوصي.

تبين حدوث تسرب غاز نتج عنه حريق بالشقة، مما أسفر عن إصابة ربة منزل بحروق، نقلت على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

رجال الدفاع المدني حاصروا النيران وتمكنوا من السيطرة على الحريق ومنع امتداده إلى الشقق المجاورة مع تنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد النيران.