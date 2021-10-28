مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادث مروع أعلى الدائري الأوسطي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه وأصيب 12 أخرون في حادث أعلى الطريق الدائري الأوسطي، الخميس.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من الخدمات المعينة بالطريق المشار إليه بوقوع حادث ووجود ضحايا ما بين متوفى ومصابين.

تبين بالفحص اصطدام سيارة ميكروباص رقم "م ق ص 4315" قادمة من مدينة أكتوبر بمحافظة الجيزة في طريقها إلى المنوفية ببوابة عبور السيارات "الكارتة".

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 12 آخرين، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات القريبة وإيداع الجثة المشرحة.

دفع اللواء محمد لبنه مدير مرور الجيزة بونش إغاثة لرفع حطام الحادث وتسيير حركة السيارات إلى طبيعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.