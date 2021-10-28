ضبط شخص اشترك مع آخر في تجميع مدخرات العاملين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-سامح غيث:

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا؛ اشترك مع آخر في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.

معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، أفادت قيام (شخصين –"يعمل أحدهم بإحدى الدول العربية" - مقيمان بمحافظة المنيا) بتجميع مدخرات المصرين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية من خلال المتواجد بالخارج وإرسالها للأول عن طريق التجار والمستوردين والسائقين العائدين للبلاد ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفي وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظة المنيا والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول "المتواجد داخل البلاد" وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد حالياً خارج البلاد.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (مليون جنيه مصري).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.