"نزع خدودها ونصف الشفتين".. تفاصيل صادمة في مقتل سيدة على يد أخيها بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل صادمة حملتها معاينة الأدلة الجنائية والنيابة العامة لجثمان عاملة بمصنع ملابس جاهزة قتلها شقيقها المضطرب نفسيا بمركز كرداسة شمال الجيزة.

"سامي" صاحب الـ47 سنة انهال بالضرب على أخته "شيرين" حتى فارق الحياة. المعاينة أثبتت وجود إصابات قديمة متفرقة بجسد الضحية، وقطع ونزع الوجنة اليسرى ونصف الشفتين وكسر بالذراع الأيسر.

تلقى اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة تفيد مقتل مضطرب نفسي لشقيقته بمنطقة داير الناحية.

وجه العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، بسرعة الانتقال إلى محل البلاغ -شقة بالطابق الثالث- وعُثر على جثة شيرين أحمد 43 سنة عاملة بمصنع ملابس مسجاة على ظهرها بسرير غرفة نومها.

أمام الرائد معتصم رزق رئيس مباحث كرداسة أفادت جارة المجني عليها أنها في اليوم السابق لاكتشاف مقتل الضحية تنامى إلى سمعها اعتداء المتهم على أخته بالضرب مؤكدة "سمعت صوتها وهي بتبكي".

ألقت قوات الشرطة بقيادة الرائدين عبد الرحيم الرفاعي وأحمد فايز معاوني مباحث كرداسة القبض على المتهم "سامي 47 سنة" وتبين بمناقشته أنه غير متزن ويهذي بعبارات غير مفهومة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.