ضبط 3 أشخاص استولوا على أموال مصريين بالخارج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها؛ لمكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي.

تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من عدد من المواطنين جميعهم مقيمين بمحافظة سوهاج، بقيام 3 أشخاص "إثنين منهم يترددون على إحدى الدول" –مقيمين بمحافظة سوهاج) بالنصب والاحتيال والاستيلاء على مدخراتهم التي قاموا باستلامها منهم بالدولة المشار إليها وعدم تسليمها لذويهم داخل البلاد.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة، وأسفرت عن قيام (3 أشخاص) بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال إثنين منهم بالعملة الأجنبية وبيعها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بتسليم المتهم الآخر ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري ليقوم بتوصيلها لذوي العاملين بالخارج مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون وقامو بالاستيلاء على المدخرات الخاصة بالشاكين وعدم تسليمها لذويهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم المبالغ المستولى عليها بلغت مليون و659 ألف جنيه مصري.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.