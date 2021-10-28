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تأجيل محاكمة 6 متهمين بقتل سيد وزة في ذكرى الثورة لـ 6 نوفمبر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الرابعة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة فى مجمع محاكم طرة، تأجيل إعادة محاكمة 6 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بأحداث عنف عابدين والتي وقعت في ذكرى أحداث ثورة 25 يناير 2014 ونتج عنها مقتل سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل، لجلسة 6 نوفمبر المقبل.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة ٢٥يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل

وكانت النيابة أسندت الى المتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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