شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الخليج 365 بالمركز الأول فى مسابقة الكاريكاتير بـ"الوطنية للصحافة" والان مع تفاصيل الخبر



وجاءت النتائج كالتالي: الكاريكاتير القاهرة - سامية سيد - اعتمد المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة نتائج لجان التحكيم فى أربع أفرع من مسابقة المقال والكاريكاتير التى أطلقتها الهيئة .وجاءت النتائج كالتالي: الكاريكاتير

الفائز الاول ( أحمد قاعود - الخليج 365 )

الفائز الثانى ( احمد عبدالنعيم - اخبار اليوم )

الفائز الثالث ( عمر صديق - محاسب )





المقال الخبري الفائز الاول ( صبري الديب - صحفى )

الفائز الثانى ( أحمد سمير محمود سليم - محاسب )

وقد تم حجب الثالثة





المقال الساخر

الفائز الاول ( امير ابراهيم لاشين - الاخبار )

الفائز الثانى ( هشام احمد مبارك - الاخبار )

وقد حجبت الثالثة

المقال التحليلى

الفائز الاول ( صبحى مجاهد - روزاليوسف )

الفائز الثانى ( محمود سيف الدين - وزارة الثقافة )

الفائز الثالث ( دعاء عبد العزيز - مجلة اكتوبر )

ومن المقرر أن يتم اعلان المقالات والكاريكاتير والحيثيات التى تم على اساسها اختيار هم للفوز يوم الاثنين القادم على موقع الهيئة الوطنية للصحافة.