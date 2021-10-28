- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الخليج 365 بالمركز الأول فى مسابقة الكاريكاتير بـ"الوطنية للصحافة" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اعتمد المهندس عبد الصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة نتائج لجان التحكيم فى أربع أفرع من مسابقة المقال والكاريكاتير التى أطلقتها الهيئة .
وجاءت النتائج كالتالي: الكاريكاتير
وجاءت النتائج كالتالي: الكاريكاتير
الفائز الاول ( أحمد قاعود - الخليج 365 )
الفائز الثانى ( احمد عبدالنعيم - اخبار اليوم )
الفائز الثالث ( عمر صديق - محاسب )
المقال الخبري الفائز الاول ( صبري الديب - صحفى )
الفائز الثانى ( أحمد سمير محمود سليم - محاسب )
وقد تم حجب الثالثة
المقال الساخر
الفائز الاول ( امير ابراهيم لاشين - الاخبار )
الفائز الثانى ( هشام احمد مبارك - الاخبار )
وقد حجبت الثالثة
المقال التحليلى
الفائز الاول ( صبحى مجاهد - روزاليوسف )
الفائز الثانى ( محمود سيف الدين - وزارة الثقافة )
الفائز الثالث ( دعاء عبد العزيز - مجلة اكتوبر )
ومن المقرر أن يتم اعلان المقالات والكاريكاتير والحيثيات التى تم على اساسها اختيار هم للفوز يوم الاثنين القادم على موقع الهيئة الوطنية للصحافة.
الزميل أحمد قاعود
كاريكاتير عن الصحافة مابعد الورقي
كاريكاتير عن الوعي
كاريكاتير عن نصر اكتوبر