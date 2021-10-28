شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يوجه بسرعة تسكين أهالى سن العجوز للسكن الحضارى البديل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، جولة ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ أعمال تسكين أهالى منطقة "سن العجوز" غير الآمنة بحى الهرم وذلك بالمساكن البديلة لهم بمشروع الإسكان الاجتماعى ذو الطابع الحضارى الحديث بمدينة حدائق أكتوبر.

وتابع المحافظ ميدانيًا نسب تنفيذ الإزالة للعقارات المتهالكة التى تم تسليم قاطنيها مساكن حضارية بديلة، مؤكدًا على الأجهزة المختصة بضرورة الإسراع من وتيرة الأعمال وتسكين أهالى سن العجوز والتيسير عليهم وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم وذلك استكمالا لما بدأته القيادة السياسية بالاهتمام بتطوير الأماكن غير الآمنة وتسكين مواطنيها بوحدات حضارية لتوفير البيئة التى تليق بالمواطن المصرى فى جميع المحافظات لإتاحة بيئة صحية آمنة.

وخلال الجولة أثنى المحافظ على التنسيق الجيد بين مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة وفى مقدمتهم قطاع أمن الجيزة لما يبذلونه من جهد كبير فى تأمين عملية نقل وتسكين تلك الأسر فى سهولة ويسر وكذا قيادات محافظة الجيزة المتواجدة ميدانيا يوميا بمنطقه سن العجوز .

والتقي محافظ الجيزة ببعض المواطنين الجارى نقل أمتعتهم للسكن البديل بحدائق أكتوبر والذين عبرو عن سعادتهم لحرص الدولة علي توفير سكن حضاري بديل لهم .

الجولة التي قام بها محافظ الجيزة رافقه هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة والتجميل.