شكرا لقرائتكم خبر عن ضمن مبادرة حياة كريمة.. قوافل بيطرية مجانية تستهدف قرية دير الجنادلة بالغنايم ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إن القوافل البيطرية المجانية التى يتم تنظيمها بقرى ومراكز المحافظة استهدفت قرية دير الجنادلة التابعة لمركز الغنايم في إطار تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" لدعم وتنمية القرى الأكثر احتياجًا والاهتمام بتقديم الخدمات البيطرية المجانية وتقديم لخدمات الطبية بالمجان.

واشار المحافظ – فى بيان صادر عن مكتب الإعلام اليوم – ان القوافل الطبية البيطرية مستمرة بمختلف قرى ومراكز المحافظة وفقا للخطة الموضوعة لتقديم الخدمة الطبية البيطرية بالقرى وذلك ضمن سلسلة قوافل طبية بيطرية مجانية تنفذها المحافظة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالقرى الأكثر احتياجًا نظرا لاهمية قطاع الثروة الحيوانية الذى يعتبر مصدر دخل أساسي للمواطن البسيط في القرية وأن تنميته يمثل دعمًا رئيسًا للاقتصاد المحلي لافتا إلى تقديم كافة سبل الدعم الممكنة وتسخير كافة الإمكانيات لتنفيذ مثل هذه القوافل والبرامج العلاجية والعمل على تقديم وتطوير الخدمة المقدمة للمربيين بمراكز وقرى المحافظة وتقديم كافة الخدمات مجاناً للتيسير على أهالي هذه القري تماشياً مع توجهات الدولة في ها الشأن.

وأوضح الدكتور ممدوح بداري مدير مديرية الطب البيطري بأسيوط ،ان القوافل الطبية البيطرية يجرى تنفيذها بمختلف قرى ومراكز المحافظة وفقا للخطة الموضوعة تحت رعاية الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، لافتا الى ان القافلة البيطرية بقرية دير الجنادلة بمركز الغنايم تمت بمشاركة الدكتورعلى عبد الفتاح مدير إدارة التلقيح الاصطناعي و الدكتور أيمن صبحى مدير إدارة الرعاية و الدكتور علاء عبد الناصر مدير إدارة الرعاية التناسلية والدكتور عادل جلال مدير إدارة الغنايم مع آطباء التلقيح الاصطناعي من وحدة دير الجنادلة والدكتور جمال عبد الحميد و الدكتورعبد المسيح حنا و الدكتور مايكل رؤوف و د. مكرم عشرى و آطباء التلقيح الاصطناعي والرعاية التناسلية بالمديرية بأسيوط

مشيرا الى ان القافلة البيطرية المجانية بمركز الغنايم استهدفت تقديم كافة الخدمات والاستشارات البيطرية للمربيين وصرف التحصينات والأدوية ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية وتجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية وتشخيص الأمراض وتم علاج حالات متنوعة من امراض الباطنة والرعاية التناسلية وحالات الجراحة وتلقيح بعض الحالات وتم تجريع اغنام ورش الحيوانات وعلاج حالات الالتهاب الرحمى وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات على ان يتم استكمال خطة الوقافل لتستهدف قرى ونجوع المحافظة خلال الاشهر القادمة بالاضافة الى تقديم الخدمات البيطرية المجانية بجميع الوحدات البيطرية المنتشرة بقرى ومراكز المحافظة وتقديم التحصينات ضد مختلف الامراض وتنظيم الندوات الارشادية والتعليمية للمواطنين



أعمال القافلة البيطرية بدير الجنادلة



القافلة البيطرية بدير الجنادلة



جانب من أعمال القافلة البيطرية بدير الجنادلة



جانب من القافلة البيطرية بدير الجنادلة